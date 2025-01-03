Удар баллистикой по Чернигову — из-за атаки погиб человек

Ракетная атака по Чернигову — из-за обстрела погиб человек
Россияне нанесли по Чернигову ракетный удар. По городу выпустили баллистику. В результате атаки врага есть погибший и раненые.
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram в пятницу, 3 января.
Последствия ракетного удара по Чернигову
Как отметил Чаус, враг нанес тройной ракетный удар по жилой застройке на окраине города. Из-за этого есть значительные разрушения нескольких домов.
"Уже известно об одном погибшем человеке. Есть раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются", — сообщил начальник ОВА.
Напомним, мощные взрывы прогремели в Чернигове 3 января. Перед тем в Воздушных силах ВСУ предупреждали о вероятной баллистической атаке из Курской области.
В очередной раз атаковали россияне и Днепр. Вечером 2 января в городе прозвучала серия мощных взрывов.
Читайте Новини.LIVE!