Удар баллистикой по Чернигову — из-за атаки погиб человек

Спасатели на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне нанесли по Чернигову ракетный удар. По городу выпустили баллистику. В результате атаки врага есть погибший и раненые.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram в пятницу, 3 января.

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Последствия ракетного удара по Чернигову

Как отметил Чаус, враг нанес тройной ракетный удар по жилой застройке на окраине города. Из-за этого есть значительные разрушения нескольких домов.

"Уже известно об одном погибшем человеке. Есть раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются", — сообщил начальник ОВА.

Последствия ракетного обстрела Чернигова. Фото: скриншот

Напомним, мощные взрывы прогремели в Чернигове 3 января. Перед тем в Воздушных силах ВСУ предупреждали о вероятной баллистической атаке из Курской области.

В очередной раз атаковали россияне и Днепр. Вечером 2 января в городе прозвучала серия мощных взрывов.