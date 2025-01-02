У Дніпрі пролунали вибухи — що відомо
У Дніпрі надвечір 2 січня пролунали вибухи. Це сталося о 16:28.
Про це повідомляють моніторингові канали з посиланням на місцеві пабліки.
Вибухи у Дніпрі 2 січня
В місті під час вибухів було оголошено повітряну тривогу.
Крім того, у Повітряних силах ЗСУ заявили про ракету курсом на Дніпро.
"Ракета на Дніпро", — заявляли військові о 16:25.
Наразі деталей про прильоти та руйнування немає.
Нагадаємо, у Києві в перший день нового року, 1 січня, пролунали потужні вибухи. В місті працювали сили ППО.
Також ми повідомляли, що у Києві в житловому будинку, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських безпілотників, під час проведення робіт з розбору завалів рятувальники виявили загиблу жінку.
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