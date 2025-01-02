У Дніпрі пролунали вибухи — що відомо

Дим від вибуху. Фото: Pixabay

У Дніпрі надвечір 2 січня пролунали вибухи. Це сталося о 16:28.

Про це повідомляють моніторингові канали з посиланням на місцеві пабліки.

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Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Вибухи у Дніпрі 2 січня

В місті під час вибухів було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ заявили про ракету курсом на Дніпро.

"Ракета на Дніпро", — заявляли військові о 16:25.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі деталей про прильоти та руйнування немає.

Нагадаємо, у Києві в перший день нового року, 1 січня, пролунали потужні вибухи. В місті працювали сили ППО.

Також ми повідомляли, що у Києві в житловому будинку, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських безпілотників, під час проведення робіт з розбору завалів рятувальники виявили загиблу жінку.