В Днепре раздались взрывы — что известно

Дым от взрыва. Фото: Pixabay

В Днепре вечером 2 января раздались взрывы. Это произошло в 16.28.

Об этом сообщают мониторинговые каналы с ссылкой на местные паблики.

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Взрывы в Днепре 2 января

В городе во время взрывов была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ заявили о ракете курсом на Днепр.

"Ракета на Днепр", — заявляли военные в 16:25.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

Пока деталей о прилетах и разрушениях нет.

Напомним, в Киеве в первый день нового года, 1 января, раздались мощные взрывы. В городе работали силы ПВО.

Также мы сообщали, что в Киеве в пострадавшем в результате утренней атаки российских беспилотников жилом доме во время проведения работ по разбору завалов спасатели обнаружили погибшую женщину.