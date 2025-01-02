В Днепре раздались взрывы — что известно
В Днепре вечером 2 января раздались взрывы. Это произошло в 16.28.
Об этом сообщают мониторинговые каналы с ссылкой на местные паблики.
Взрывы в Днепре 2 января
В городе во время взрывов была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, в Воздушных силах ВСУ заявили о ракете курсом на Днепр.
"Ракета на Днепр", — заявляли военные в 16:25.
Пока деталей о прилетах и разрушениях нет.
Напомним, в Киеве в первый день нового года, 1 января, раздались мощные взрывы. В городе работали силы ПВО.
Также мы сообщали, что в Киеве в пострадавшем в результате утренней атаки российских беспилотников жилом доме во время проведения работ по разбору завалов спасатели обнаружили погибшую женщину.
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