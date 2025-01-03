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Ракетна атака по Чернігову — через обстріл загинула людина

3 січня 2025 18:18
Ольга Антоновська - редактор
Удар балістикою по Чернігову — через атаку загинула людина
Рятувальники на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС
Ольга Антоновська - редактор

Росіяни завдали по Чернігову ракетного удару. По місту випустили балістику. Внаслідок атаки ворога є загиблий та поранені.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в Telegram у п'ятницю, 3 січня.

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Наслідки ракетного удару по Чернігову

Як зазначив Чаус, ворог завдав потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці міста. Через це є значні руйнування кількох будинків. 

"Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають", — повідомив начальник ОВА.

Внаслідок обстрілу Чернігова є загиблий та постраждалі
Наслідки ракетного обстрілу Чернігова. Фото: скриншот

Нагадаємо, потужні вибухи пролунали у Чернігові 3 січня. Перед тим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ймовірну балістичну атаку з Курської області.

Вчергове атакували росіяни й Дніпро. Надвечір 2 січня у місті пролунала серія потужних вибухів.

Чернігів обстріли війна в Україні війна ракетний удар балістична атака

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