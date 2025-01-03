Ракетний удар по Чернігову 3 січня — які наслідки атаки

Рятувальники на місті обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни ввечері 3 січня обстріляли Чернігів. По місту завдали групового ракетного удару. Внаслідок цього є руйнування та постраждалий.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський в Telegram у п'ятницю, 3 січня.

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Наслідки обстрілу Чернігова 3 січня

Окупанти випустили по Чернігову балістику. Як зазначив Брижинський, росіяни завдали кілька ударів по околицях міста.

Повідомлення про атаку на Чернігів. Фото: скриншот

Внаслідок ракетного удару росіян у Чернігові є руйнування у двох приватних будинках. Відомо про одну постраждалу людину.

Наслідки ракетного удару по Чернігову. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 січня у Чернігові пролунав потужний вибух. Перед тим попереджали про ймовірну балістичну атаку з Курської області.

Російські війська у ніч проти 3 січня завдали чергового удару по українських містах та селах. Андрій Єрмак заявив, що такими атаками росіяни лише підсилюють ненависть до самих себе.