Обстріли України вночі 3 січня — реакція Єрмака

Наслідки удару по Київщині. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 3 січня завдали чергового удару по українських містах та селах. Такими атаками росіяни лише підсилюють ненависть до самих себе.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

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Єрмак розповів, що вночі та зранку окупанти атакували Україну ударними дронами. За його словами, внаслідок обстрілів є пошкоджені цивільні будинки.

"Немає жодного сенсу в цих атаках, жодної логіки. Вони лише посилюють ненависть до росіян в людях. Кожна така атака відбивається на Росії, бо Україні є чим відповідати", — наголосив керівник ОПУ.

Скриншот допису Андрія Єрмака

Нагадаємо, 3 січня у Київській області лунали вибухи. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

За два дні до цього російські окупанти атакували житлові будинки у центрі Києва. Відомо, що ворог вбив доктора наук Ігоря Зиму та його дружину.