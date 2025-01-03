Обстрелы Украины ночью 3 января — реакция Ермака

Последствия удара по Киевской области. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 3 января нанесли очередной удар по украинским городам и селам. Такими атаками россияне лишь усиливают ненависть к самим себе.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram.

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Ермак рассказал, что ночью и утром оккупанты атаковали Украину ударными дронами. По его словам, в результате обстрелов повреждены дома гражданских.

"Нет никакого смысла в этих атаках, никакой логики. Они лишь усугубляют ненависть к россиянам в людях. Каждая такая атака отражается на России, потому что Украине есть чем отвечать", — подчеркнул руководитель ОПУ.

Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, 3 января в Киевской области раздавались взрывы. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения.

За два дня до этого российские оккупанты атаковали жилые дома в центре Киева. Известно, что враг убил доктора наук Игоря Зиму и его жену.