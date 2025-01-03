В Чернігові 3 січня пролунали вибухи — що відомо

У Чернігові пролунав вибух — що відомо
У Чернігові пролунав потужний вибух. Перед тим попереджали про ймовірну балістичну атаку з Курської області.
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський в Telegram у п'ятницю, 3 січня.
Вибухи в Чернігові 3 січня
Як зазначив Брижинський у Чернігові було гучно. За словами начальника МВА, на околицях міста стався вибух ракети.
Вже через кілька хвилин начальника МВА знову повідомив, що у місті гучно. Повторно пролунали вибухи.
Перед тим, як в Чернігові пролунали вибухи в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про можливу балістичну атаку з Курської області.
Наразі повітряна тривога оголошена у багатьох областях України. Карта повітряних тривог має такий вигляд:
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