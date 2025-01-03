В Чернігові 3 січня пролунали вибухи — що відомо

Вибух у місті. Фото: Главком

У Чернігові пролунав потужний вибух. Перед тим попереджали про ймовірну балістичну атаку з Курської області.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський в Telegram у п'ятницю, 3 січня.

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Вибухи в Чернігові 3 січня

Як зазначив Брижинський у Чернігові було гучно. За словами начальника МВА, на околицях міста стався вибух ракети.

Повідомлення про вибух у Чернігові. Фото: скриншот

Вже через кілька хвилин начальника МВА знову повідомив, що у місті гучно. Повторно пролунали вибухи.

Повідомлення про повторний вибух в Чернігові. Фото: скриншот

Перед тим, як в Чернігові пролунали вибухи в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про можливу балістичну атаку з Курської області.

Повідомлення ПС ЗСУ про небезпеку. Фото: скриншот

Наразі повітряна тривога оголошена у багатьох областях України. Карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни обстріляли Запорізьку область авіабомбами. Внаслідок удару у Василівському районі загинув чоловік.

Вранці 3 січня внаслідок ворожої атаки безпілотників на Київщині зазнали пошкоджень кілька районів. Працівники ДСНС ліквідовували наслідки обстрілу.