В Чернигове 3 января прогремели взрывы — что известно

В Чернигове прогремел взрыв — что известно
В Чернигове прогремел мощный взрыв. Перед тем предупреждали о вероятной баллистической атаке из Курской области.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram в пятницу, 3 января.
Взрывы в Чернигове 3 января
Как отметил Брижинский, в Чернигове было шумно. По словам начальника МВА, в окрестностях города произошел взрыв ракеты.
Уже через несколько минут начальник МВА снова сообщил, что в городе шумно. Повторно прозвучали взрывы.
Перед тем, как в Чернигове прогремели взрывы в Воздушных силах ВСУ сообщали о возможной баллистической атаке из Курской области.
Сейчас воздушная тревога объявлена во многих областях Украины. Карта воздушных тревог имеет такой вид:
Напомним, россияне обстреляли Запорожскую область авиабомбами. В результате удара в Васильевском районе погиб мужчина.
Утром 3 января в результате вражеской атаки беспилотников на Киевщине получили повреждения несколько районов. Работники ГСЧС ликвидировали последствия обстрела.
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