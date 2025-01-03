В Чернигове 3 января прогремели взрывы — что известно

Взрыв в городе. Фото: Главком

В Чернигове прогремел мощный взрыв. Перед тем предупреждали о вероятной баллистической атаке из Курской области.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram в пятницу, 3 января.

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Взрывы в Чернигове 3 января

Как отметил Брижинский, в Чернигове было шумно. По словам начальника МВА, в окрестностях города произошел взрыв ракеты.

Сообщение о взрыве в Чернигове. Фото: скриншот

Уже через несколько минут начальник МВА снова сообщил, что в городе шумно. Повторно прозвучали взрывы.

Сообщение о повторном взрыве в Чернигове. Фото: скриншот

Перед тем, как в Чернигове прогремели взрывы в Воздушных силах ВСУ сообщали о возможной баллистической атаке из Курской области.

Оповещение ПС ВСУ об опасности. Фото: скриншот

Сейчас воздушная тревога объявлена во многих областях Украины. Карта воздушных тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, россияне обстреляли Запорожскую область авиабомбами. В результате удара в Васильевском районе погиб мужчина.

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