Російська атака на Степногірськ — загинула одна людина

Руйнування у будинку після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Росіяни атакували Запорізьку область авіабомбами. Внаслідок удару у Василівському районі загинув чоловік.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Унаслідок чергової атаки російських військових на Василівський район Запорізької області загинула одна людина. Ворог 11 разів завдав ударів авіабомбами по місту Степногірськ, зруйнувавши п’ятиповерховий будинок.

Рятувальники понад п’ять годин працювали на місці трагедії, витягуючи тіло загиблого чоловіка з-під завалів. Операція була складною через масштаб руйнувань, завданих ворожими атаками.

Обстріли Запорізької області

Протягом доби ворог завдав 361 удар по 11 населених пунктах, спричинивши значні руйнування.

11 авіаударів було завдано по Степногірську, що призвело до руйнування п’ятиповерхового будинку;

221 удар дронів різних модифікацій зафіксовано в Лобковому, Гуляйполі, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ї, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському;

10 обстрілів із РСЗВ завдано по Гуляйполю, Новоданилівці, Білогір’ю та Новодарівці;

119 артилерійських ударів спрямовано на Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Масштаб пошкоджень продовжують оцінювати рятувальники.

Нагадаємо, Росія регулярно обстрілює Запорізьку область, зокрема 1 січня вибухи лунали у 12 населених пунктах.

Тим часом на окупованих територіях Запорізької області в росіян виникли проблеми — їм критично не вистачає лікарів.