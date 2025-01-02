Русская атака на Степногорск — погиб один человек

Разрушения в доме после обстрела. Фото: Запорожская ОВА

Россияне атаковали Запорожскую область авиабомбами. В результате удара в Васильевском районе погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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В результате очередной атаки российских военных на Васильевский район Запорожской области погиб один человек. Враг 11 раз нанес удары авиабомбами по городу Степногорск, разрушив пятиэтажное здание.

Спасатели более пяти часов работали на месте трагедии, извлекая тело погибшего мужчины из-под завалов. Операция была сложной из-за масштаба разрушений, нанесенных вражескими атаками.

Обстрелы Запорожской области

В течение суток враг нанес 361 удар по 11 населенным пунктам, нанеся значительные разрушения.

11 авиаударов были нанесены по Степногорску, что привело к разрушению пятиэтажного дома;

221 удар дронов различных модификаций зафиксирован в Лобковом, Гуляйполе, Щербаках, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорье, Малиновке, Новодаровке и Ольговском;

10 обстрелов из РСЗО нанесены по Гуляйполю, Новоданиловке, Белогорью и Новодаровке;

119 артиллерийских ударов направлено на Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.

Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Масштаб повреждений продолжают оценивать спасатели.

Напомним, Россия регулярно обстреливает Запорожскую область, в частности 1 января взрывы раздавались в 12 населенных пунктах.

Между тем, на оккупированных территориях Запорожской области у россиян возникли проблемы — им критически не хватает врачей.