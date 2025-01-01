Російські обстріли в Запоріжжі — вибухи лунали у 12 населених пунктах

Наслідки обстрілу у Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали 227 ударів по території Запорізької області. Під обстрілами опинилося 12 населених пунктів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Іван Федоров повідомив, що шість авіаударів було здійснено по Степногірську. Окрім того, російські сили атакували 124 безпілотниками та обстрілювали артилерією і РСЗВ населені пункти, серед яких Запоріжжя, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Білогір'я, Малинівка, Новодарівка та Ольгівське. Щербаки та Новоданилівку ворог обстрілював із реактивних систем залпового вогню.

За словами Федорова, надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, серед мирних жителів постраждалих немає.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях обстрілів, ліквідуючи наслідки атаки.

Нагадаємо, у Запорізькій області загорілися приватні будинки внаслідок обстрілу. А увечері 31 грудня росіяни запустили дрони-камікадзе по Запорізькій області.