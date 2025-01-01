У ніч проти 1 січня 2025 року в Запорізькій області через обстріл горять будинки

Пожежа в будинку. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У ніч проти середи, 1 січня, росіяни обстріляли один із населених пунктів Запорізької області. Через обстріл спалахнули пожежі у приватних житлових будинках.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Скриншот повідомлення Івана Федорова

Що відомо про наслідки атаки на Запорізьку область уночі 1 січня

"Горить кілька приватних будинків. Рятувальники врятували жінку. Екстрені служби працюють на місці", — зазначив очільник ОВА.

Повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА в Запорізькій області оголосили о 22:06 31 грудня. О 22:20 та 22:42 Федоров повідомляв, що в Запорізькій області та обласному центрі чутно вибухи, які, ймовірно, є роботою ППО по "Шахедах". Станом на 23:34 інформації щодо постраждалих не було. О 00:20 дали відбій повітряної тривоги.

Скриншот повідомлень Івана Федорова

Нагадаємо, пізно ввечері 31 грудня в Запорізькій області прогриміли вибухи. У регіоні тоді тривала повітряна тривога.

Також ми повідомляли, що вдень 31 грудня росіяни завдали ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одеської області. Унаслідок цієї атаки зазнала пошкоджень агрофірма. Постраждав 29-річний чоловік.