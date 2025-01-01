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В Запорожской области в результате атаки горят дома, — ОВА

1 января 2025 00:48
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В ночь на 1 января 2025 года в Запорожской области из-за обстрела горят дома
Пожар в доме. Фото иллюстративное: depositphotos.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В ночь на среду, 1 января, россияне обстреляли один из населенных пунктов Запорожской области. Из-за обстрела вспыхнули пожары в частных жилых домах.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Скриншот сообщения Ивана Федорова

Что известно о последствиях атаки на Запорожскую область ночью 1 января

"Горит несколько частных домов. Спасатели спасли женщину. Экстренные службы работают на месте", — отметил глава ОВА.

Воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных БпЛА в Запорожской области объявили в 22:06 31 декабря. В 22:20 и 22:42 Федоров сообщал, что в Запорожской области и областном центре слышны взрывы, которые, вероятно, являются работой ПВО по "Шахедам". По состоянию на 23:34 информации о пострадавших не было. В 00:20 дали отбой воздушной тревоги.

Поздним вечером 31 декабря 2024 года в Запорожской области раздались взрывы
Скриншот сообщений Ивана Федорова

Напомним, поздно вечером 31 декабря в Запорожской области прогремели взрывы. В регионе тогда продолжалась воздушная тревога.

Также мы сообщали, что днем 31 декабря россияне нанесли ракетный удар по Белгород-Днестровскому району Одесской области. В результате этой атаки получила повреждения агрофирма. Пострадал 29-летний мужчина.

пожар Запорожская область обстрелы Иван Федоров война в Украине

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