Вибухи на Запоріжжі увечері 31 грудня - що відомо

У Запоріжжі та області пролунали вибухи
У Запоріжжі та області увечері у вівторок, 31 грудня, пролунали вибухи. Російські загарбники атакували регіон дронами-камікадзе.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.
Атака на Запоріжжя 31 грудня
Спочатку Федоров попереджав мешканців області про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.
А потім він повідомив про вибухи в Запорізькій області.
Крім того, Повітряні сили заявили про рух ще одного дрона у напрямку Запоріжжя.
Зазначимо, що станом на 22:35 повітряну тривогу оголошено у Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Херсонській, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, у Повітряних силах підбили підсумки бойової роботи протягом 2024 року. Загалом вдалося збити понад 1 300 ракет різних типів.
А Bloomberg писало, що Росія може атакувати українські газопроводи після 1 січня.
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