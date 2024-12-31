Вибухи на Запоріжжі увечері 31 грудня - що відомо

Вибух в небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Запоріжжі та області увечері у вівторок, 31 грудня, пролунали вибухи. Російські загарбники атакували регіон дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Спочатку Федоров попереджав мешканців області про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Скриншот допису Федорова

А потім він повідомив про вибухи в Запорізькій області.

Скриншот допису Федорова

Крім того, Повітряні сили заявили про рух ще одного дрона у напрямку Запоріжжя.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 22:35 повітряну тривогу оголошено у Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Херсонській, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, у Повітряних силах підбили підсумки бойової роботи протягом 2024 року. Загалом вдалося збити понад 1 300 ракет різних типів.

А Bloomberg писало, що Росія може атакувати українські газопроводи після 1 січня.