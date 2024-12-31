Російські окупанти пошкодили понад тисячу дитсадків в Україні

Наслідки російського обстрілу дитсадка у Києві. Фото: ДСНС

Російські окупанти постійно обстрілюють цивільну інфраструктуру України. Відомо, що загалом ворог пошкодив 1 222 дитячих садки, а 121 — зруйнував повністю.

Про це сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі телемарафону у вівторок, 31 грудня.

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"На сьогодні у нас 121 садочок повністю зруйнований, 1 222 пошкоджено, але ми не зупиняємося і разом з органами місцевої влади ремонтуємо, робимо капітальні ремонти. Так, вже проведено ремонт 433 садочків і в 94 садочках проведені капітальні ремонти, їх відновлено", — зазначив Вітренко.

Він наголосив, що відновлення відбувається за підтримки міжнародних партнерів. За словами заступника міністра, ЮНІСЕФ допомагає з облаштуванням безпечного освітнього середовища.

"У партнерстві ми вже відновили 63 укриття в дитячих садочках, понад 200 садочків забезпечені меблями", — додав Вітренко.

Нагадаємо, 31 грудня російські окупанти атакували Шостку Сумської області. Ворог пошкодив інфраструктуру та житлові багатоповерхівки.

Також загарбники атакували Київську область. Частково зруйновано приватний житловий будинок.