Российские оккупанты повредили более тысячи детсадов в Украине

Последствия российского обстрела детсада в Киеве. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты постоянно обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины. Известно, что в целом враг повредил 1 222 детских сада, а 121 — разрушил полностью.

Об этом сказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире телемарафона во вторник, 31 декабря.

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"На сегодня у нас 121 садик полностью разрушен, 1 222 повреждены, но мы не останавливаемся и вместе с органами местной власти ремонтируем, делаем капитальные ремонты. Так, уже проведен ремонт 433 садиков и в 94 садиках проведены капитальные ремонты, они восстановлены", — отметил Витренко.

Он подчеркнул, что восстановление происходит при поддержке международных партнеров. По словам заместителя министра, ЮНИСЕФ помогает с обустройством безопасной образовательной среды.

"В партнерстве мы уже восстановили 63 укрытия в детских садах, более 200 садиков обеспечены мебелью", — добавил Витренко.

Напомним, 31 декабря российские оккупанты атаковали Шостку Сумской области. Враг повредил инфраструктуру и жилые многоэтажки.

Также захватчики атаковали Киевскую область. Частично разрушен частный жилой дом.