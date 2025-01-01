Российские обстрелы в Запорожье — взрывы раздавались в 12 населенных пунктах

Последствия обстрелов в Запорожской области. Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 227 ударов по территории Запорожской области. Под обстрелами оказались 12 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Иван Федоров сообщил, что шесть авиаударов были совершены по Степногорску. Кроме того, российские силы атаковали 124 беспилотниками и обстреливали артиллерией и РСЗО населенные пункты, среди которых Запорожье, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Белогорье, Малиновка, Новодаровка и Ольговское. Щербаки и Новоданиловку враг обстреливал из реактивных систем залпового огня.

По словам Федорова, поступило два сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, среди мирных жителей пострадавших нет.

Экстренные службы продолжают работать на местах обстрелов, ликвидируя последствия атаки.

Напомним, в Запорожской области загорелись частные дома в результате обстрела. А вечером, 31 декабря, россияне запустили дроны-камикадзе по Запорожской области.