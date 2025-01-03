Ракетный удар по Чернигову 3 января — какие последствия атаки

Спасатели на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне вечером 3 января обстреляли Чернигов. По городу нанесли групповой ракетный удар. В результате этого есть разрушения и пострадавший.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram в пятницу, 3 января.

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Последствия обстрела Чернигова 3 января

Оккупанты выпустили по Чернигову баллистику. Как отметил Брижинский, россияне нанесли несколько ударов по окрестностям города.

Сообщение об атаке на Чернигов. Фото: скриншот

В результате ракетного удара россиян в Чернигове есть разрушения в двух частных домах. Известно об одном пострадавшем человеке.

Последствия ракетного удара по Чернигову. Фото: скриншот

Напомним, 3 января в Чернигове прогремел мощный взрыв. Перед тем предупреждали о вероятной баллистической атаке из Курской области.

Российские войска в ночь на 3 января нанесли очередной удар по украинским городам и селам. Андрей Ермак заявил, что такими атаками россияне только усиливают ненависть к самим себе.