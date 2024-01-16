Рада приняла закон о цифровизации армии
Сегодня, 16 января, Верховная Рада Украины приняла закон о цифровизации армии. "За" проголосовало 249 народных депутатов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Цифровизация армии
Речь идет о законопроекте №10062.
"После долгих и сложных дискуссий и провала многих правок законопроект №10062 о реестрах для военного учета принят в целом", — рассказал Железняк.
За принятие законопроекта проголосовало 249 нардепов.
Напомним, в правительстве представят обновленный законопроект по мобилизации в парламенте в ближайшее время. Он должен пройти некоторый путь согласования в правительстве.
Также мы писали, что в Раде появился новый законопроект о гражданском обращении оружия. Однако некоторые юристы подвергли критике его положение. Также его детали прокомментировал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.
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