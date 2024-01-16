Рада прийняла закон про цифровізацію армії
Сьогодні, 16 січня, Верховна Рада України прийняла закон про цифровізацію армії. "За" проголосувало 249 народних депутатів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Цифровізація армії
Йдеться про законопроєкт №10062.
"Після довгих і складних дискусій і провалу багатьох правок законопроєкт №10062 щодо реєстрів для військового обліку прийнято в цілому", — розповів Железняк.
За прийняття законопроєкту проголосувало 249 нардепів.
Нагадаємо, в уряді представлять оновлений законопроєкт щодо мобілізації в парламенті найближчим часом. Він має пройти деякий шлях погодження в уряді.
Також ми писали, що в Раді з'явився новий законопроєкт про цивільний обіг зброї. Проте деякі юристи розкритикували його положення. Також його деталі прокоментував екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.
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