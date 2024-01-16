Рада прийняла закон про цифровізацію армії

Засідання Верховної Ради України. Фото: decentralization.gov.ua

Сьогодні, 16 січня, Верховна Рада України прийняла закон про цифровізацію армії. "За" проголосувало 249 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Йдеться про законопроєкт №10062.

"Після довгих і складних дискусій і провалу багатьох правок законопроєкт №10062 щодо реєстрів для військового обліку прийнято в цілому", — розповів Железняк.

Законопроєкт №10062. Фото: скриншот

За прийняття законопроєкту проголосувало 249 нардепів.

Підсумки голосування. Фото: t.me/yzheleznyak

Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, в уряді представлять оновлений законопроєкт щодо мобілізації в парламенті найближчим часом. Він має пройти деякий шлях погодження в уряді.

Також ми писали, що в Раді з'явився новий законопроєкт про цивільний обіг зброї. Проте деякі юристи розкритикували його положення. Також його деталі прокоментував екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.