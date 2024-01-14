Жорін розкритикував новий законопроєкт про цивільний обіг зброї

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

В Раді з'явився новий законопроєкт про цивільний обіг зброї. Проте деякі юристи розкритикували його положення. Також його деталі прокоментував екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

Про це він написав у своєму Telegram.

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Що про такий законопроєкт думає Жорін

За його словами, новий закон про зброю є "запереченням самого факту існування вільних людей".

Він зазначив, що в цьому законопроєкті йдеться про те, що поліція може отримати "абсолютно вільний і неконтрольований доступ" до житла власників зброї, аби їх начебто перевірити. Жорін додав, що за таким законом неможливо буде купити, носити та використовувати короткоствольну зброю.

"Здавалось би, після 2022 року необхідність адекватного закону про зброю, збільшення відсотку власників зброї в державі — це речі, які не мають взагалі обговорюватись. Звісно, зараз треба врахувати ризики: зброя не має попасти в руки довб***в, які будуть відстрілюватись від ТЦК, і проросійських ворогів, що лишились на території України", — зазначив військовий.

За його словами, незаконний обіг зброї в Україні існував як і до повномасштабної війни, так і буде існувати після неї.

"Законопроєкт в цій редакції не вирішує цієї проблеми, лише закриває можливості для нормальних українців. Сьогодні вже не йде мова про те, потрібна зброя населенню чи ні. Цей законопроект — відвертий крок по підриву обороноздатності нашої держави", — запевнив Жорін.

Скриншот допису з Telegram Максима Жоріна

Скриншот допису з Telegram Максима Жоріна

Що відомо про цей законопроєкт

Як відомо, у Верховній Раді у першому читанні ухвалили законопроєкт про цивільний обіг зброї.

Своєю чергою юрист Євген Пронін у своєму Telegram заявив, що є ризики, які передбачено у законопроєкті про цивільний обіг зброї. Він зазначив, що пропозиції є "м'яко кажучи, дикі".

Зазначається, що короткоствольну нарізну вогнепальну зброю можуть придбати люди віком від 30 років, якщо вони мають 5-річний попередній досвід володіння іншої дозволеної зброї.

"Масло масляне, намазане машинним маслом. Награднячки (нагородна зброя. — Ред.) дозволятимуть носити вже від початку дії змін до закону. Ну і нагородження з правом носіння такої зброї можливе хоч від 18 рочків. Зʼявиться кримінальна відповідальність за незаконне поводження з гладкоствольною зброєю. Сьогодні є адміністративна відповідальність", — пояснив Пронін.

Щодо необмеженого доступу співробітників МВС до житла власників зброї з метою перевірки у будь-який момент та кримінальної відповідальності за носіння своєї ж зареєстрованої зброї у вигляді позбавлення волі до трьох років, юрист прокоментував:

"Тепер про транспортування зброї, її основних частин та/або боєприпасів до зброї за межі області, потрібно обовʼязково повідомляти орган Нацполу України. Сюр. Це вбивство стрілкового ремесла, збільшення обʼємів травматичної зброї та майже повне копіювання росіянського закону про зброю", — додав він.

Скриншот допису з Telegram Євгена Проніна

Нагадаємо, раніше в Одеській області викрили організатора злочинного угруповання, яке займалося збутом боєприпасів. Іноземець продавав гранати та набої, які вивозив з зони бойових дій.