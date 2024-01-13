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Жорін прокоментував інформацію про зняття броні від мобілізації для нардепів

13 січня 2024 17:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Жорін прокоментував інформацію про зняття броні від мобілізації для нардепів
Майор ЗСУ Максим Жорін. Фото: Telegram військового
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські ЗМІ поширили інформацію щодо того, що наразі обговорюється скасування броні від мобілізації для нардепів та інших чиновників. Своєю чергою екскомандир полку "Азов" Максим Жорін відреагував на такі ймовірні зміни.

Про це він написав у своєму Telegram.

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За його словами, в Україні є деякі нардепи, які ходять у військовому одязі та роблять вигляд, що "займаються корисною справою". 

"Є деякі депутати, які полюбляють бігати в мілітарі одязі по вулицях і кошмарити людей, роблячи вигляд, що займаються корисною справою. Сподіваюсь побачити їх серед перших кандидатів на мобілізацію — це їхній останній шанс на перевиховання", — наголосив військовий. 

Проте Жорін зазначив, що особисто не вірить в таку інформацію. 

опитування Жоріна
Скриншот допису з Telegram Максима Жоріна

Що про це думають українці

Пізніше він створив опитування, в якому запитав своїх підписників, чи вірять вони в те, що таке рішення можуть взагалі прийняти. 

  • За варіант "Так, заради піару можуть" проголосувало 36% опитуваних.
  • За варіант "Звісно ні, ніколи на таке не наважаться" віддало свій голос 64% респондентів. 
опитування Жоріна
Скриншот опитування з Telegram Максима Жоріна

Нагадаємо, раніше ми писали, що нині обговорюється зміна політики мобілізації, зокрема скасування броні для нардепів та інших високопосадовців. Цей крок сприймається як спосіб демонстрації рівності всіх перед законом, хоча його практична цінність залишається під питанням.

військові
мобілізація
бронювання
народні депутати
війна в Україні
Максим Жорін

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