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Жорин прокомментировал информацию о снятии брони от мобилизации для нардепов

13 января 2024 17:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Жорин прокомментировал информацию о снятии брони от мобилизации для нардепов
Майор ВСУ Максим Жорин. Фото: Telegram военного
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские СМИ распространили информацию о том, что сейчас обсуждается отмена брони от мобилизации для нардепов и других чиновников. В свою очередь экс-командир полка "Азов" Максим Жорин отреагировал на такие вероятные изменения

Об этом он написал в своем Telegram.

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По его словам, в Украине есть некоторые нардепы, которые ходят в военной одежде и делают вид, что "занимаются полезным делом".

"Есть некоторые депутаты, которые любят бегать в милитари одежде по улицам и кошмарить людей, делая вид, что занимаются полезным делом. Надеюсь увидеть их среди первых кандидатов на мобилизацию — это их последний шанс на перевоспитание", — подчеркнул военный.

Однако Жорин отметил, что лично не верит в такую информацию.

опрос Жорина
Скриншот сообщения из Telegram Максима Жорина

Что об этом думают украинцы

Позже он создал опрос, в котором спросил своих подписчиков, верят ли они, что такое решение могут вообще принять.

  • За вариант "Да, ради пиара могут" проголосовало 36% опрашиваемых.
  • За вариант "Конечно нет, никогда на такое не отважатся" отдало свой голос 64% респондентов.
опрос Жорина
Скриншот опроса из Telegram Максима Жорина

Напомним, ранее мы писали, что сейчас обсуждается изменение политики мобилизации, в частности отмена брони для нардепов и других чиновников. Этот шаг рассматривается как способ демонстрации равенства всех перед законом, хотя его практическая ценность остается под вопросом.

военные
мобилизация
бронирование
народные депутаты
война в Украине
Максим Жорин

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