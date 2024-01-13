Жорин прокомментировал информацию о снятии брони от мобилизации для нардепов
Украинские СМИ распространили информацию о том, что сейчас обсуждается отмена брони от мобилизации для нардепов и других чиновников. В свою очередь экс-командир полка "Азов" Максим Жорин отреагировал на такие вероятные изменения
Об этом он написал в своем Telegram.
Реакция Жорина на эти новости
По его словам, в Украине есть некоторые нардепы, которые ходят в военной одежде и делают вид, что "занимаются полезным делом".
"Есть некоторые депутаты, которые любят бегать в милитари одежде по улицам и кошмарить людей, делая вид, что занимаются полезным делом. Надеюсь увидеть их среди первых кандидатов на мобилизацию — это их последний шанс на перевоспитание", — подчеркнул военный.
Однако Жорин отметил, что лично не верит в такую информацию.
Что об этом думают украинцы
Позже он создал опрос, в котором спросил своих подписчиков, верят ли они, что такое решение могут вообще принять.
- За вариант "Да, ради пиара могут" проголосовало 36% опрашиваемых.
- За вариант "Конечно нет, никогда на такое не отважатся" отдало свой голос 64% респондентов.
Напомним, ранее мы писали, что сейчас обсуждается изменение политики мобилизации, в частности отмена брони для нардепов и других чиновников. Этот шаг рассматривается как способ демонстрации равенства всех перед законом, хотя его практическая ценность остается под вопросом.
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