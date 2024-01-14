Жорин раскритиковал новый законопроект о гражданском обороте оружия

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

В Раде появился новый законопроект о гражданском обороте оружия. Однако некоторые юристы подвергли критике его положения. Также его детали прокомментировал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

Об этом он написал в своем Telegram.

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Что о таком законопроекте думает Жорин

По его словам, новый закон об оружии является "отрицанием самого факта существования свободных людей".

Он отметил, что в этом законопроекте говорится, что полиция может получить "абсолютно свободный и неконтролируемый доступ" к жилью владельцев оружия, чтобы их вроде бы проверить. Жорин добавил, что по такому закону невозможно будет купить, носить и использовать короткоствольное оружие.

"Казалось бы, после 2022 года необходимость адекватного закона об оружии, увеличения процента владельцев оружия в государстве — это вещи, которые не должны вообще обсуждаться. Конечно, сейчас нужно учесть риски: оружие не должно попасть в руки долб***, которые будут отстреливаться от ТЦК и пророссийских врагов, которые остались на территории Украины", — отметил военный.

По его словам, незаконный оборот оружия в Украине существовал как и до полномасштабной войны, так и будет существовать после нее.

"Законопроект в этой редакции не решает эту проблему, только закрывает возможности для нормальных украинцев. Сегодня уже не идет речь о том, нужно оружие населению или нет. Этот законопроект — откровенный шаг по подрыву обороноспособности нашего государства", — заверил Жорин.

Скриншот сообщения из Telegram Максима Жорина

Скриншот сообщения из Telegram Максима Жорина

Что известно об этом законопроекте

Как известно, в Верховной Раде в первом чтении был принят законопроект о гражданском обороте оружия.

В свою очередь юрист Евгений Пронин в своем Telegram заявил, что есть риски, предусмотренные в законопроекте о гражданском обороте оружия. Он отметил, что предложения есть "мягко говоря, дикими".

Отмечается, что короткоствольное резьбовое огнестрельное оружие могут приобрести люди в возрасте от 30 лет, если они имеют 5-летний предыдущий опыт владения другого разрешенного оружия.

"Масло масляное, намазанное машинным маслом. Награднячки (наградное оружие. — Ред.) будут разрешать носить уже с начала действия изменений в закон. Ну и награждение с правом ношения такого оружия возможно хоть с 18 лет. Появится уголовная ответственность за незаконное обращение с гладкоствольным оружием. Сегодня есть административная ответственность", — объяснил Пронин.

О неограниченном доступе сотрудников МВД к жилью владельцев оружия с целью проверки в любой момент и уголовной ответственности за ношение своего же зарегистрированного оружия в виде лишения свободы до трех лет, юрист прокомментировал:

"Теперь о транспортировке оружия, его основных частей и/или боеприпасов к оружию за пределы области, нужно обязательно сообщать в орган Нацпола Украины. Сюр. Это убийство стрелкового ремесла, увеличение объемов травматического оружия и почти полное копирование российского закона об оружии", — добавил он.

Скриншот сообщения из Telegram Евгения Пронина

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили организатора преступной группировки, который занимался сбытом боеприпасов. Иностранец продавал гранаты и патроны, которые вывозились из зоны боевых действий.