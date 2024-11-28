Уничтожение российской техники дронами — бригада Месть показала видео

Пограничники показали работу РУБпАК Феникс в районе Кременной
Украинские защитники постоянно истребляют живую силу и технику врагов. В частности, пограничники бригады "Месть" смогли уничтожить несколько единиц техники и два склада боеприпасов.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
ВСУ уничтожают врагов в районе Кременной
На видео видно, как украинские защитники мастерски и точно отрабатывают по российским захватчикам. Сбросы с дронов удачно взорвали несколько грузовиков и не только.
"Пограничники бригады "Месть" уничтожили 8 единиц техники, лодку, бензовоз, 2 склада боеприпасов и 2 ГСМ. Также ликвидированы 3 оккупанта, еще 4 - ранены", — отчитались в ГНСУ.
Напомним, президент Владимир Зеленский показал видео, как украинские защитники сбивают вражеские БПЛА.
А МВД обнародовали видео, как ВСУ мастерски накрыли "Градом" российских захватчиков.
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