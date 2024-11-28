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Пограничники показали работу РУБпАК Феникс в районе Кременной

28 ноября 2024 13:44
Анастасия Постоенко - Редактор
Уничтожение российской техники дронами — бригада Месть показала видео
Военный ВСУ запускает дрон. Фото иллюстративное: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

Украинские защитники постоянно истребляют живую силу и технику врагов. В частности, пограничники бригады "Месть" смогли уничтожить несколько единиц техники и два склада боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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Атака БпЛА на вражеский грузовик. Фото: скриншот
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Подлет беспилотника к грузовику. Фото: скриншот

На видео видно, как украинские защитники мастерски и точно отрабатывают по российским захватчикам. Сбросы с дронов удачно взорвали несколько грузовиков и не только.

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Подрыв грузового автомобиля. Фото: скриншот
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Подрыв состава ГСМ. Фото: скриншот
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Взрыв. Фото: скриншот
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Подрыв легкового автомобиля окупантов и БК. Фото: скриншот
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Сила взрыва. Фото: скриншот

"Пограничники бригады "Месть" уничтожили 8 единиц техники, лодку, бензовоз, 2 склада боеприпасов и 2 ГСМ. Также ликвидированы 3 оккупанта, еще 4 - ранены", — отчитались в ГНСУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский показал видео, как украинские защитники сбивают вражеские БПЛА.

А МВД обнародовали видео, как ВСУ мастерски накрыли "Градом" российских захватчиков.

российские войска ВСУ пограничники военная техника дроны FPV-дроны

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