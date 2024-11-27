Війна в Україні — ЗСУ засипали Градами окупантів

У МВС показали, як ЗСУ "засипали" окупантів "Градами" — відео
Бійці бригади "Хижак" патрульної поліції працюють на фронті та знищують ворога. Для цього вони використовують реактивну систему залпового вогню "Град".
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ та показали відповідне відео.
Удари по окупантах "Градами"
"Окупантів засипає снігом. І "градом". Робота бійців бригади "Хижак" Патрульної поліції", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про "Град"
БМ-21 "Град" — реактивна система залпового вогню (РСЗВ), розроблена в 1960-х роках. Ця зброя призначена для ураження живої сили, техніки, укріплень, а також для створення перешкод і знищення інфраструктури на великих площах. "Град" є однією з найвідоміших систем РСЗВ і широко використовується в багатьох країнах.
Характеристики:
- Калібр: 122 мм
- Число напрямних: 40
- Максимальна дальність стрільби: 20-40 км (залежно від типу боєприпасів)
- Мінімальна дальність стрільби: близько 5 км
- Тип шасі: Вантажний автомобіль (найчастіше Урал-375Д, Урал-4320)
- Час повного залпу: 20 секунд
- Бойовий розрахунок: 3-7 осіб
- Швидкість перезарядки: 7-10 хвилин (залежно від екіпажу).
Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники ефектно знищили техніку та позиції окупантів на Донеччині.
Також ми писали, що військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади продемонстрували знищення російських окупантів і їхньої техніки на Харківському напрямку.
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