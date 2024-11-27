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У МВС показали, як ЗСУ "засипали" окупантів "Градами" — відео

27 листопада 2024 16:37
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — ЗСУ засипали Градами окупантів
Обстріли окупантів "Градами". Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Бійці бригади "Хижак" патрульної поліції працюють на фронті та знищують ворога. Для цього вони використовують реактивну систему залпового вогню "Град".

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ та показали відповідне відео. 

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"Окупантів засипає снігом. І "градом". Робота бійців бригади "Хижак" Патрульної поліції", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про "Град"

БМ-21 "Град" — реактивна система залпового вогню (РСЗВ), розроблена в 1960-х роках. Ця зброя призначена для ураження живої сили, техніки, укріплень, а також для створення перешкод і знищення інфраструктури на великих площах. "Град" є однією з найвідоміших систем РСЗВ і широко використовується в багатьох країнах.

Характеристики:

  • Калібр: 122 мм
  • Число напрямних: 40
  • Максимальна дальність стрільби: 20-40 км (залежно від типу боєприпасів)
  • Мінімальна дальність стрільби: близько 5 км
  • Тип шасі: Вантажний автомобіль (найчастіше Урал-375Д, Урал-4320)
  • Час повного залпу: 20 секунд
  • Бойовий розрахунок: 3-7 осіб
  • Швидкість перезарядки: 7-10 хвилин (залежно від екіпажу).

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники ефектно знищили техніку та позиції окупантів на Донеччині. 

Також ми писали, що військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади продемонстрували знищення російських окупантів і їхньої техніки на Харківському напрямку.

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