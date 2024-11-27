Війна в Україні — ЗСУ засипали Градами окупантів

Обстріли окупантів "Градами". Фото: скриншот з відео

Бійці бригади "Хижак" патрульної поліції працюють на фронті та знищують ворога. Для цього вони використовують реактивну систему залпового вогню "Град".

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ та показали відповідне відео.

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"Окупантів засипає снігом. І "градом". Робота бійців бригади "Хижак" Патрульної поліції", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про "Град"

БМ-21 "Град" — реактивна система залпового вогню (РСЗВ), розроблена в 1960-х роках. Ця зброя призначена для ураження живої сили, техніки, укріплень, а також для створення перешкод і знищення інфраструктури на великих площах. "Град" є однією з найвідоміших систем РСЗВ і широко використовується в багатьох країнах.

Характеристики:

Калібр: 122 мм

Число напрямних: 40

Максимальна дальність стрільби: 20-40 км (залежно від типу боєприпасів)

Мінімальна дальність стрільби: близько 5 км

Тип шасі: Вантажний автомобіль (найчастіше Урал-375Д, Урал-4320)

Час повного залпу: 20 секунд

Бойовий розрахунок: 3-7 осіб

Швидкість перезарядки: 7-10 хвилин (залежно від екіпажу).

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники ефектно знищили техніку та позиції окупантів на Донеччині.

Також ми писали, що військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади продемонстрували знищення російських окупантів і їхньої техніки на Харківському напрямку.