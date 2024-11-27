Война в Украине — ВСУ засыпали Градами оккупантов

В МВД показали, как ВСУ "засыпали" оккупантов "Градами" — видео
Бойцы бригады "Хижак" патрульной полиции работают на фронте и уничтожают врага. Для этого они используют реактивную систему залпового огня "Град".
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и показали соответствующее видео.
Удары по оккупантам "Градами"
"Оккупантов засыпает снегом. И "градом". Работа бойцов бригады "Хищник" Патрульной полиции", — говорится в сообщении.
Что известно о "Граде"
БМ-21 "Град" — реактивная система залпового огня (РСЗО), разработанная в 1960-х годах. Это оружие предназначено для поражения живой силы, техники, укреплений, а также создания препятствий и уничтожения инфраструктуры на больших площадях. "Град" является одной из самых известных систем РСЗО и широко используется во многих странах.
Характеристики:
- Калибр: 122 мм
- Число направляющих: 40
- Максимальная дальность стрельбы: 20-40 км (в зависимости от типа боеприпасов)
- Минимальная дальность стрельбы: около 5 км
- Тип шасси: Грузовой автомобиль (чаще всего Урал-375Д, Урал-4320)
- Время полного залпа: 20 секунд
- Боевой расчет: 3-7 человек
- Скорость перезарядки: 7-10 минут (в зависимости от экипажа).
Напомним, недавно украинские пограничники эффектно уничтожили технику и позиции оккупантов в Донецкой области.
Также мы писали, что военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады продемонстрировали уничтожение российских захватчиков и их техники на Харьковском направлении.
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