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В МВД показали, как ВСУ "засыпали" оккупантов "Градами" — видео

27 ноября 2024 16:37
Карина Приходько - Редактор
Война в Украине — ВСУ засыпали Градами оккупантов
Обстрелы оккупантов "Градами". Фото: скриншот с видео
Карина Приходько - Редактор

Бойцы бригады "Хижак" патрульной полиции работают на фронте и уничтожают врага. Для этого они используют реактивную систему залпового огня "Град".

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и показали соответствующее видео.

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"Оккупантов засыпает снегом. И "градом". Работа бойцов бригады "Хищник" Патрульной полиции", — говорится в сообщении.

Что известно о "Граде"

БМ-21 "Град" — реактивная система залпового огня (РСЗО), разработанная в 1960-х годах. Это оружие предназначено для поражения живой силы, техники, укреплений, а также создания препятствий и уничтожения инфраструктуры на больших площадях. "Град" является одной из самых известных систем РСЗО и широко используется во многих странах.

Характеристики:

  • Калибр: 122 мм
  • Число направляющих: 40
  • Максимальная дальность стрельбы: 20-40 км (в зависимости от типа боеприпасов)
  • Минимальная дальность стрельбы: около 5 км
  • Тип шасси: Грузовой автомобиль (чаще всего Урал-375Д, Урал-4320)
  • Время полного залпа: 20 секунд
  • Боевой расчет: 3-7 человек
  • Скорость перезарядки: 7-10 минут (в зависимости от экипажа).

Напомним, недавно украинские пограничники эффектно уничтожили технику и позиции оккупантов в Донецкой области.

Также мы писали, что военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады продемонстрировали уничтожение российских захватчиков и их техники на Харьковском направлении.

МВД оружие обстрелы оккупанты война в Украине

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