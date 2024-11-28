Знищення російської техніки дронами - бригада Помста показала відео

Військовий ЗСУ запускає дрон. Фото ілюстративне: Reuters

Українські захисники безупинно винищують живу силу та техніку ворогів. Зокрема, прикордонники бригади "Помста" змогли знищити кілька одиниць техніки та два склади боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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Атака БпЛА на ворожу вантажівку. Фото: скриншот

Підліт безпілотника до вантажівки. Фото: скриншот

На відео видно, як українські захисники майстерно та точно відпрацьовують по російських загарбниках. Скиди з дронів вдало підірвали кілька вантажівок й не тільки.

Підрив вантажного автомобіля. Фото: скриншот

Підрив складу ПММ. Фото: скриншот

Вибух. Фото: скриншот

Підрив легкового автомобіля окупантів та БК. Фото: скриншот

Сила вибуху. Фото: скриншот

"Прикордонники бригади "Помста" знищили 8 одиниць техніки, човен, бензовоз, 2 склади боєприпасів і 2 ПММ. Також ліквідовано 3 окупантів, ще 4 – поранено", — прозвітували у ДПСУ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський показав відео, як українські захисники збивають ворожі БпЛА.

А МВС оприлюднили відео, як ЗСУ майстерно накрили "Градом" російських загарбників.