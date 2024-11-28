Знищення російської техніки дронами - бригада Помста показала відео

Прикордонники показали роботу РУБпАК Фенікс в районі Кремінної
Українські захисники безупинно винищують живу силу та техніку ворогів. Зокрема, прикордонники бригади "Помста" змогли знищити кілька одиниць техніки та два склади боєприпасів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
ЗСУ знищують ворогів в районі Кремінної
На відео видно, як українські захисники майстерно та точно відпрацьовують по російських загарбниках. Скиди з дронів вдало підірвали кілька вантажівок й не тільки.
"Прикордонники бригади "Помста" знищили 8 одиниць техніки, човен, бензовоз, 2 склади боєприпасів і 2 ПММ. Також ліквідовано 3 окупантів, ще 4 – поранено", — прозвітували у ДПСУ.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський показав відео, як українські захисники збивають ворожі БпЛА.
А МВС оприлюднили відео, як ЗСУ майстерно накрили "Градом" російських загарбників.
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