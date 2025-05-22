Потери оккупантов на фронте — пограничники уничтожили пехоту РФ

Уничтожение российской пехоты. Фото: скриншот из видео

Украинские пограничники уничтожают российских оккупантов на подступах к позициям наших бойцов. Так, в Харьковской области Силы обороны ликвидировали вражескую пехоту.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе 22 мая и показали соответствующее видео.

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Уничтожение российской пехоты

Операторы дронов пограничной бригады "Помста" эффективно обнаружили и ликвидировали группы оккупантов в местах рассредоточения и на подступах к позициям украинских бойцов.

Военные показали видео, где ликвидировали вражеский миномет вместе с расчетом и пехотой оккупантов.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал количество уничтоженных россиян с начала 2025 года. Враг несет масштабные потери по всей линии фронта.

Кроме того, бойцы ССО уничтожили новейший ЗРК россиян, который стоит 45 млн долларов. Враг использует этот комплекс для поражения целей в воздухе, на земле и на воде.