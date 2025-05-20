Втрати окупантів — скільки росіян знищили ЗСУ за 2025 рік

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Українські військові ефектно нищать російських окупантів на фронті. З початку 2025 року Сили оборони ліквідували понад 100 тисяч загарбників.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Втрати окупантів за 2025 рік

Сирський розповів, що від початку 2025 року українські бійці знищили 185 000 окупантів. За його словами, усі складові Сил оборони продовжують бити ворога по всій лінії фронту.

"Кожен знищений російський загарбник — це крок до справедливого миру. Дякую захисникам і захисницям за ефективну бойову роботу", — наголосив Головнокомандувач.

Нагадаємо, раніше Сирський розповів, скільки техніки втратила РФ від початку року. За цей час Сили оборони завдали росіянам значних збитків.

Також нещодавно бійці ССО знищили новітній зенітно-ракетний комплекс РФ. Його вартість 45 млн доларів.