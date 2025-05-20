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Сырский назвал количество уничтоженных россиян за 2025 год

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Дата публикации 20 мая 2025 19:25
Потери оккупантов — сколько россиян уничтожили ВСУ за 2025 год
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Украинские военные эффектно уничтожают российских оккупантов на фронте. С начала 2025 года Силы обороны ликвидировали более 100 тысяч захватчиков.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

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Потери оккупантов за 2025 год

Сырский рассказал, что с начала 2025 года украинские бойцы уничтожили 185 000 оккупантов. По его словам, все составляющие Сил обороны продолжают бить врага по всей линии фронта.

"Каждый уничтоженный российский захватчик — это шаг к справедливому миру. Спасибо защитникам и защитницам за эффективную боевую работу", — подчеркнул Главнокомандующий.

Напомним, ранее Сырский рассказал, сколько техники потеряла РФ с начала года. За это время Силы обороны нанесли россиянам значительный ущерб.

Также недавно бойцы ССО уничтожили новейший зенитно-ракетный комплекс РФ. Его стоимость 45 млн долларов.

россияне война в Украине Александр Сырский фронт потери оккупантов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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