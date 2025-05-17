Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Армія Скільки техніки втратила РФ від початку року — дані від Сирського

Скільки техніки втратила РФ від початку року — дані від Сирського

Ua en ru
Дата публікації: 17 травня 2025 23:35
Яких втрат техніки зазнали росіяни на війні в Україні від початку 2025 року — Сирський назвав цифру
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

Українські військовослужбовці продовжують знищувати окупантів і ворожу техніку. Від початку року Сили оборони завдали росіянам значних збитків.

Про це в суботу, 17 травня, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Реклама
Читайте також:

Яких збитків зазнали росіяни від початку року

Упродовж перших чотирьох із половиною місяців 2025 року росіяни втратили 1 159 танків і 2 510 бойових бронемашин.

Головнокомандувач подякував захисникам і захисницям України за професійну бойову роботу та зазначив, що боротьба триває.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку поточного року росіяни втратили чимало особового складу. На війні в Україні загинули близько 170 тисяч російських бійців.

Нагадаємо, оператори ССО підрозділу "Баліста" знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Вони збили його за допомогою ударних дронів.

війна в Україні фронт втрати окупантів Українська бронетехніка бронетехніка
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /