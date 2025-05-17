Яких втрат техніки зазнали росіяни на війні в Україні від початку 2025 року — Сирський назвав цифру

Скільки техніки втратила РФ від початку року — дані від Сирського
Українські військовослужбовці продовжують знищувати окупантів і ворожу техніку. Від початку року Сили оборони завдали росіянам значних збитків.
Про це в суботу, 17 травня, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Яких збитків зазнали росіяни від початку року
Упродовж перших чотирьох із половиною місяців 2025 року росіяни втратили 1 159 танків і 2 510 бойових бронемашин.
Головнокомандувач подякував захисникам і захисницям України за професійну бойову роботу та зазначив, що боротьба триває.
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку поточного року росіяни втратили чимало особового складу. На війні в Україні загинули близько 170 тисяч російських бійців.
Нагадаємо, оператори ССО підрозділу "Баліста" знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Вони збили його за допомогою ударних дронів.
Читайте Новини.LIVE!