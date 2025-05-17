Какие потери техники понесли россияне на войне в Украине с начала 2025 года — Сырский назвал цифру

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Главное управление коммуникаций ВСУ

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать оккупантов и вражескую технику. С начала года Силы обороны нанесли россиянам значительный ущерб.

Об этом в субботу, 17 мая, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Реклама

Читайте также:

Какие убытки понесли россияне с начала года

В течение первых четырех с половиной месяцев 2025 года россияне потеряли 1 159 танков и 2 510 боевых бронемашин.

Главнокомандующий поблагодарил защитников и защитниц Украины за профессиональную боевую работу и отметил, что борьба продолжается.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала текущего года россияне потеряли немало личного состава. На войне в Украине погибли около 170 тысяч российских бойцов.

Напомним, операторы ССО подразделения "Баллиста" уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Они сбили его с помощью ударных дронов.