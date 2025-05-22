Втрати окупантів на фронті — прикордонники знищили піхоту РФ

Знищення російської піхоти. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники знищують російських окупантів на підступах до позицій наших бійців. Так, у Харківській області Сили оборони ліквідували ворожу піхоту.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі 22 травня та показали відповідне відео.

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Знищення російської піхоти

Оператори дронів прикордонної бригади "Помста" ефективно виявили та ліквідували групи окупантів в місцях розосередження та на підступах до позицій українських бійців.

Військові показали відео, де ліквідували ворожий міномет разом з розрахунком та піхотою окупантів.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав кількість знищених росіян від початку 2025 року. Ворог зазнає масштабних втрат по всій лінії фронту.

Крім того, бійці ССО знищили новітній ЗРК росіян, який коштує 45 млн доларів. Ворог використовує цей комплекс для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді.