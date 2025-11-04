Видео
Работают на самом горячем направлении — Зеленский наградил бойцов

Работают на самом горячем направлении — Зеленский наградил бойцов

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 21:41
обновлено: 21:41
Визит Зеленского в Донецкую область — отметил защитников наградами
Владимир Зеленский награждает бойцов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский, во время поездки на фронт 4 ноября, наградил военных наградами. Украинские бойцы работают на самых горячих направлениях фронта.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Зеленский 4 ноября посетил пункт управления 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ. Он заслушал доклады военных о ситуации в районе Покровска и отметил защитников наградами — орденами Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" II-III степеней.

"Воины защищают Украину на очень важном и горячем направлении. Спасибо за это. Это очень важно, потому что это не только наша земля. Это прежде всего давление врага психологически на наше государство и на всех союзников. И многое решается именно в этом направлении", — подчеркнул президент.

Зеленський нагородив бійців 4 листопада
Владимир Зеленский с бойцами. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський з поїздкою на фронті
Владимир Зеленский награждает бойцов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Владимир Зеленский слушает доклады военных. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Он поделился, что военные доложили ему о ситуации в районе Покровска, стабилизации линии обороны, взаимодействии со смежными подразделениями. По словам главы государства, враг продолжает наращивать усилия и вести штурмовые действия в Покровске. Во время этой встречи также уделили внимание усилению нашей обороны и обеспечению воинов всем необходимым.

"Спасибо защитникам за службу, каждому, кто держит позиции и делает максимум, чтобы защитить наше государство", — выразил благодарность бойцам Владимир Зеленский.

Напомним, 4 ноября Зеленский совершил поездку в Донецкую и Днепропетровскую области. Главное внимание сосредоточено на Покровском направлении.

По словам президента, за последние дни россияне не имеют успехов в Покровске. Однако враг постоянно штурмует и обстреливает город.

Владимир Зеленский награда военные фронт государственная награда
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
