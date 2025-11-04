Відео
Зеленський заслухав доповідь про ситуацію в районі Покровська

Зеленський заслухав доповідь про ситуацію в районі Покровська

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 21:41
Оновлено: 22:35
Зеленський відвідав 7-й корпус ДШВ: ситуація на Покровському напрямку
Володимир Зеленський нагороджує бійців. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 4 листопада відвідав пункт управління 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Він заслухав доповіді військових про ситуацію в районі Покровська Донецької області.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.  

Читайте також:

Зеленський відвідав Покровський напрямок

Голова держави зустрівся з бійцями, які зараз працюють на найбільш важкій і небезпечній ділянці фронту. Він поспілкувався з військовими. Також відзначив захисників нагородами — орденами Богдана Хмельницького III ступеня та "За мужність" II–III ступенів.

"Воїни захищають Україну на дуже важливому і найгарячішому напрямку. Дякую за це. Це дуже важливо, тому що це не тільки наша земля. Це передусім тиск ворога психологічно на нашу державу й на всіх союзників. І багато чого вирішується саме в цьому напрямку", — наголосив президент. 

Зеленський нагородив бійців 4 листопада
Володимир Зеленський з бійцями. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський з поїздкою на фронті
Володимир Зеленський нагороджує бійців. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
null
Володимир Зеленський слухає доповіді військових. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Він поділився, що військові доповіли йому про ситуацію в районі Покровська, стабілізацію лінії оборони, взаємодію із суміжними підрозділами. За словами глави держави, ворог продовжує нарощувати зусилля та вести штурмові дії в Покровську. Під час цієї зустрічі також приділили увагу посиленню нашої оборони та забезпеченню воїнів усім необхідним. 

"Дякую захисникам за службу, кожному, хто тримає позиції і робить максимум, щоб захистити нашу державу", — висловив вдячність бійцям Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, 4 листопада Зеленський здійснив поїздку у Донецьку та Дніпропетровську області. Головна увага зосереджена на Покровський напрямок. 

За словами президента, за останні дні росіяни не мають успіхів у Покровську. Однак ворог постійно штурмує та обстрілює місто. 

Володимир Зеленський військові фронт Покровськ державна нагорода
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
