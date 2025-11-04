Покровськ — Зеленський відвідав бійців на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 4 листопада здійснив поїздку у Донецьку та Дніпропетровську області. Він зустрівся з військовими та розкрив ситуацію на найгарячіших напрямках фронту.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

Візит Зеленського на фронт

Зеленський розповів, що провів сьогоднішній день у Дніпропетровській та Донецькій областях. Найбільшу увагу він звернув на Покровський напрямок та корпуси, які знищують окупантів, захищають Покровськ, Мирноград та Добропілля.

"Перший корпус Нацгвардії "Азов" — саме Добропільський напрямок. Також були, зокрема, в 4-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії "Рубіж", в 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ, у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді й у 414-й окремій бригаді ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ "Птахи Мадяра"", — поділився президент.

За його словами, були всі командири Сил безпілотних систем. Вони разом з іншими нашими силами забезпечують захист у районах Покровська. Глава держави подякував кожному воїну та підрозділу, які задіяні тут, і на інших ділянках фронту. Також президент нагородив найкращих воїнів, які проявили себе в боях.

"Вже традиційно спілкувалися з комбатами щодо нагальних потреб. Найбільше — про безпілотники. Це дійсно ключова зараз складова бойової роботи. Багато деталей, але головне: дронів має бути більше — всіх типів дронів — і незалежності у виробництві дронів, і нашої власної незалежності та дійсно надійних партнерів України", — наголосив український лідер.

Нагадаємо, військовий експерт розкрив плани Путіна на Покровськ. Російські війська перекидають туди додаткові сили та засоби.

Водночас Зеленський розповів, що за останні дні окупанти не мали успіху у Покровську. Однак ворог постійно здійснює штурми та атакує місто КАБами.