Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Зеленський був на фронті — яка ситуація на Покровському напрямку

Зеленський був на фронті — яка ситуація на Покровському напрямку

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 19:36
Оновлено: 20:19
Покровськ — Зеленський відвідав бійців на Донеччині
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 4 листопада здійснив поїздку у Донецьку та Дніпропетровську області. Він зустрівся з військовими та розкрив ситуацію на найгарячіших напрямках фронту.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні. 

Реклама
Читайте також:

Візит Зеленського на фронт

Зеленський розповів, що провів сьогоднішній день у Дніпропетровській та Донецькій областях. Найбільшу увагу він звернув на Покровський напрямок та корпуси, які знищують окупантів, захищають Покровськ, Мирноград та Добропілля. 

"Перший корпус Нацгвардії "Азов" — саме Добропільський напрямок. Також були, зокрема, в 4-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії "Рубіж", в 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ, у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді й у 414-й окремій бригаді ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ "Птахи Мадяра"", — поділився президент.

За його словами, були всі командири Сил безпілотних систем. Вони разом з іншими нашими силами забезпечують захист у районах Покровська. Глава держави подякував кожному воїну та підрозділу, які задіяні тут, і на інших ділянках фронту. Також президент нагородив найкращих воїнів, які проявили себе в боях.

"Вже традиційно спілкувалися з комбатами щодо нагальних потреб. Найбільше — про безпілотники. Це дійсно ключова зараз складова бойової роботи. Багато деталей, але головне: дронів має бути більше — всіх типів дронів — і незалежності у виробництві дронів, і нашої власної незалежності та дійсно надійних партнерів України", — наголосив український лідер.

Нагадаємо, військовий експерт розкрив плани Путіна на Покровськ. Російські війська перекидають туди додаткові сили та засоби.

Водночас Зеленський розповів, що за останні дні окупанти не мали успіху у Покровську. Однак ворог постійно здійснює штурми та атакує місто КАБами. 

Володимир Зеленський військові війна в Україні Росія фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації