Україна
Плани РФ на Покровськ — військовий експерт попередив про ризики

Плани РФ на Покровськ — військовий експерт попередив про ризики

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 17:37
Оновлено: 18:35
Покровськ — який план має Путін на місто
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Напрямок Покровськ — Мирноград є пріоритетним для російського диктатора Володимира Путіна особисто. Ворог перекидає туди додаткові сили та засоби.

Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі День.LIVE 4 листопада. 

Читайте також:

Які плани має Путін на Покровськ

Селезньов розповів, що росіяни перекидають сили на Покровський напрямок, щоб взяти під контроль агломерацію та відкрити шлях на Слов'янськ і Краматорськ.

Водночас експерт попередив про ризик перерізання ключових логістичних магістралей: противник діє FPV-дронами, артилерією й мінометами, це ускладнює підвозення й ротації.

"Координацію операцій проводить головнокомандувач генерал Сирський. Подальший розвиток подій залежатиме від стійкості оборони в районі Родинського, Красного Лиману, Першого Травня і Котлиного", — сказав Владислав Селезньов.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів, що росіяни постійно штурмують Покровськ та атакують його КАБами. Однак за останні дні ворог не мав успіхів на цій ділянці фронту. 

Водночас відомо, що ГУР проводить операцію в логістично важливому секторі Покровська. Бійці виконують бойові завдання у зоні, де ворог намагається розширити свою присутність.

володимир путін війна в Україні Росія фронт Покровськ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
