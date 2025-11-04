Покровск — какой план имеет Путин на город

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Направление Покровск — Мирноград является приоритетным для российского диктатора Владимира Путина лично. Враг перебрасывает туда дополнительные силы и средства.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире День.LIVE 4 ноября.

Какие планы имеет Путин на Покровск

Селезнев рассказал, что россияне перебрасывают силы на Покровское направление, чтобы взять под контроль агломерацию и открыть путь на Славянск и Краматорск.

В то же время эксперт предупредил о риске перерезания ключевых логистических магистралей: противник действует FPV-дронами, артиллерией и минометами, это затрудняет подвоз и ротации.

"Координацию операций проводит главнокомандующий генерал Сырский. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от устойчивости обороны в районе Родинского, Красного Лимана, Первого Мая и Котлино", — сказал Владислав Селезнев.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, что россияне постоянно штурмуют Покровск и атакуют его КАБами. Однако за последние дни враг не имел успехов на этом участке фронта.

В то же время известно, что ГУР проводит операцию в логистически важном секторе Покровска. Бойцы выполняют боевые задачи в зоне, где враг пытается расширить свое присутствие.