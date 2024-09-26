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Повторные взрывы прогремели в Херсоне

26 сентября 2024 11:32
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
В Херсоне были слышны взрывы
Российский истребитель в небе. Фото: Википедия
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Россияне не перестают обстреливать территории Украины. В Херсоне снова были слышны взрывы.

Об этом сообщили местные СМИ в четверг, 26 сентября.

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Взрывы в Херсоне

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе ракетных атак на всей территории Украины в связи с запусками "Кинжалов" с российского самолета МиГ-31К.

тревога
Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Около 11:22 местные сообщили о взрывах прозвучали в Херсонской области в городе Херсон.

Отбой воздушной тревоги был объявлен в 11.17.

По состоянию на 11:45 враг третий раз за сутки запустил истребитель Миг-31К — ракетная опасность объявлена по всей Украине, угроза пусков "Кинжалов".

Воздушная тревога
Карта воздушных тревог 26 сентября. Фото: скриншот

Напомним, взрывы также раздавались в Киеве и в Хмельнитчине.

В ночь на 26 сентября российские войска в очередной раз атаковали Украину. Враг запускал ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты.

Херсон взрыв россияне ПВО воздушная тревога МиГ-31К

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