В Херсоне были слышны взрывы

Российский истребитель в небе. Фото: Википедия

Россияне не перестают обстреливать территории Украины. В Херсоне снова были слышны взрывы.

Об этом сообщили местные СМИ в четверг, 26 сентября.

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Взрывы в Херсоне

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе ракетных атак на всей территории Украины в связи с запусками "Кинжалов" с российского самолета МиГ-31К.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Около 11:22 местные сообщили о взрывах прозвучали в Херсонской области в городе Херсон.

Отбой воздушной тревоги был объявлен в 11.17.

По состоянию на 11:45 враг третий раз за сутки запустил истребитель Миг-31К — ракетная опасность объявлена по всей Украине, угроза пусков "Кинжалов".

Карта воздушных тревог 26 сентября. Фото: скриншот

Напомним, взрывы также раздавались в Киеве и в Хмельнитчине.

В ночь на 26 сентября российские войска в очередной раз атаковали Украину. Враг запускал ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты.