В Херсоне были слышны взрывы

Повторные взрывы прогремели в Херсоне
Россияне не перестают обстреливать территории Украины. В Херсоне снова были слышны взрывы.
Об этом сообщили местные СМИ в четверг, 26 сентября.
Взрывы в Херсоне
В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе ракетных атак на всей территории Украины в связи с запусками "Кинжалов" с российского самолета МиГ-31К.
Около 11:22 местные сообщили о взрывах прозвучали в Херсонской области в городе Херсон.
Отбой воздушной тревоги был объявлен в 11.17.
По состоянию на 11:45 враг третий раз за сутки запустил истребитель Миг-31К — ракетная опасность объявлена по всей Украине, угроза пусков "Кинжалов".
Напомним, взрывы также раздавались в Киеве и в Хмельнитчине.
В ночь на 26 сентября российские войска в очередной раз атаковали Украину. Враг запускал ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты.
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