У Херсоні було чути вибухи

Російський винищувач у небі. Фото: Вікіпедія

Росіяни не припиняють обстрілювати території України. У Херсоні знову було чути вибухи.

Про це повідомили місцеві ЗМІ у четвер, 26 вересня.

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Вибухи у Херсоні

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ракетних атак на всій території України у зв'язку з запусками "Кинджалів" з російського літака МіГ-31К.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Близько 11:22 місцеві повідомили про вибухи пролунали на Херсонщині у місті Херсон.

Відбій повітряної тривоги було оголошено об 11:17.

Станом на 11:45 ворог втретє за добу запустив винищувач Міг-31К — ракетна небезпека оголошена по всій Україні, загроза пусків "Кинджалів".

Мапа повітряних тривог 26 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи також лунали у Києві та на Хмельниччині.

У ніч проти 26 вересня російські війська вкотре атакували Україну. Ворог запускав ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети.