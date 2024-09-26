У Херсоні було чути вибухи

Повторні вибухи пролунали у Херсоні
Росіяни не припиняють обстрілювати території України. У Херсоні знову було чути вибухи.
Про це повідомили місцеві ЗМІ у четвер, 26 вересня.
Вибухи у Херсоні
У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ракетних атак на всій території України у зв'язку з запусками "Кинджалів" з російського літака МіГ-31К.
Близько 11:22 місцеві повідомили про вибухи пролунали на Херсонщині у місті Херсон.
Відбій повітряної тривоги було оголошено об 11:17.
Станом на 11:45 ворог втретє за добу запустив винищувач Міг-31К — ракетна небезпека оголошена по всій Україні, загроза пусків "Кинджалів".
Нагадаємо, вибухи також лунали у Києві та на Хмельниччині.
У ніч проти 26 вересня російські війська вкотре атакували Україну. Ворог запускав ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети.
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