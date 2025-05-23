Командный пункт РФ в Бахмуте поразили Воздушные силы ВСУ — детали

Украинские военная на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Воздушные силы ударили по передовому командному пункту россиян в Бахмуте Донецкой области. В результате удара было существенно повреждено сооружение, где размещался враг.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Удар по командному пункту РФ в Бахмуте

В Генштабе рассказали, что 21 мая Воздушные силы успешно ударили по передовому командному пункту 3-го армейского корпуса оккупантов в Бахмуте. В результате поражения было существенно повреждено сооружение, где размещался враг.

"Этот удар серьезно снижает способность Российской Федерации планировать и проводить операции на Покровском направлении, одном из самых напряженных участков фронта", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что Силы обороны будут продолжать поражать пункты управления агрессора до тех пор, пока все оккупанты не покинут украинскую территорию и в Украине не наступит справедливый, длительный мир.

Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, 23 мая стало известно, что Силы обороны Украины поразили объект ВПК в России. Речь идет о ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области.

Кроме того, ночью 21 мая украинские военные ударили по Болховскому заводу полупроводниковых приборов в Орловской области РФ. Предприятие поставляет продукцию по меньшей мере 19 предприятиям военно-промышленного комплекса России.