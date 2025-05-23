Командний пункт РФ у Бахмуті уразили Повітряні сили ЗСУ — деталі

Українські військова на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Повітряні сили вдарили по передовому командному пункту росіян у Бахмуті Донецької області. Внаслідок удару була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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У Генштабі розповіли, що 21 травня Повітряні сили успішно вдарили по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу окупантів в Бахмуті. Внаслідок ураження була суттєво пошкоджена споруда, де розташовувався ворог.

"Цей удар серйозно знижує здатність Російської Федерації планувати та проводити операції на Покровському напрямку, одній з найбільш напружених ділянок фронту", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжуватимуть уражати пункти управління агресора доти, доки всі окупанти не покинуть українську територію і в Україні не настане справедливий, тривалий мир.

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, 23 травня стало відомо, що Сили оборони України уразили об’єкт ВПК у Росії. Йдеться про ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області.

Крім того, вночі 21 травня українські військові вдарили по Болхівському заводі напівпровідникових приладів в Орловській області РФ. Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії.