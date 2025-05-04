Генштаб підтвердив удар по командному пункті РФ в районі Бахмута

ЗСУ уразили командний пункт РФ в Бахмуті — Генштаб оцінив успіхи
Повітряні Сили Збройних Сил України успішно вразили командний пункт 6-ї мотострілецької дивізії армії РФ у районі тимчасово окупованого Бахмута Донецької області. Наразі уточнюються дані щодо втрат противника.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у неділю, 4 травня.
Удар по командному пункті РФ
У Генштабі зазначили, що дії ЗСУ стали значним ударом по системі управління окупаційних військ.
"Унаслідок удару суттєво знижено здатність окупаційних військ Російської Федерації здійснювати управління на Покровському напрямку", — йдеться у повідомленні.
Наразі уточнюються дані щодо втрат противника. Водночас українські Сили оборони продовжують стримувати ворожі наступальні дії та завдавати загарбникам суттєвих втрат.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ вдарили по об’єкту, з якого російські війська запускали ударні безпілотники. Унаслідок атаки було знищено до 20 операторів.
Також нещодавно українські військові вдарили по пункту дислокації росіян в Курській області.
Читайте Новини.LIVE!