Генштаб підтвердив удар по командному пункті РФ в районі Бахмута

Повітряні сили ЗСУ ведуть вогонь по позиціях армії РФ. Ілюстративне фото: Армія Інформ

Повітряні Сили Збройних Сил України успішно вразили командний пункт 6-ї мотострілецької дивізії армії РФ у районі тимчасово окупованого Бахмута Донецької області. Наразі уточнюються дані щодо втрат противника.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у неділю, 4 травня.

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У Генштабі зазначили, що дії ЗСУ стали значним ударом по системі управління окупаційних військ.

"Унаслідок удару суттєво знижено здатність окупаційних військ Російської Федерації здійснювати управління на Покровському напрямку", — йдеться у повідомленні.

Наразі уточнюються дані щодо втрат противника. Водночас українські Сили оборони продовжують стримувати ворожі наступальні дії та завдавати загарбникам суттєвих втрат.

Повідомлення Генштабу ЗСУ у Facebook

Раніше Повітряні Сили ЗСУ вдарили по об’єкту, з якого російські війська запускали ударні безпілотники. Унаслідок атаки було знищено до 20 операторів.

Також нещодавно українські військові вдарили по пункту дислокації росіян в Курській області.