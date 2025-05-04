Генштаб подтвердил удар по командному пункту РФ в районе Бахмута

ВСУ поразили командный пункт РФ в Бахмуте — Генштаб оценил успехи
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили командный пункт 6-й мотострелковой дивизии армии РФ в районе временно оккупированного Бахмута Донецкой области. Сейчас уточняются данные о потерях противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в воскресенье, 4 мая.
Удар по командному пункту РФ
В Генштабе отметили, что действия ВСУ стали значительным ударом по системе управления оккупационных войск.
"В результате удара существенно снижена способность оккупационных войск Российской Федерации осуществлять управление на Покровском направлении", — говорится в сообщении.
Сейчас уточняются данные о потерях противника. В то же время украинские Силы обороны продолжают сдерживать вражеские наступательные действия и наносить захватчикам существенные потери.
Ранее Воздушные Силы ВСУ ударили по объекту, с которого российские войска запускали ударные беспилотники. В результате атаки было уничтожено до 20 операторов.
Также недавно украинские военные ударили по пункту дислокации россиян в Курской области.
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