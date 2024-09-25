Война в Украине — за прошедшие сутки противник потерял более 1200 человек

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: CinC ВС Украины, Facebook

Украинские военные продолжают уничтожать противника и его технику на нашей территории. За прошедшие сутки бойцам удалось ликвидировать 1250 человек личного состава россиян и более 70 артиллерийских систем.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook в среду, 25 сентября.

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личного состава — около 646 400 (+1250) человек;

танков — 8815 (+15) единиц;

боевых бронированных машин — 17 304 (+12) единиц;

артиллерийских систем — 18 549 (+74) единицы;

РСЗО — 1199 (+1) единиц;

средств ПВО — 952 (+0) единицы;

самолетов — 369 (+0) единиц;

вертолетов — 328 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 15 879 (+115) единицы;

крылатых ракет — 2595 (+0) единиц;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 25 248 (+73) единиц;

специальной техники — 3168 (+13) единиц.

Утраты России. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, россияне в ночь на 25 сентября снова атаковали Украину. Враг использовал беспилотники и управляемые авиационные ракеты.

Ранее мы писали, что спецназовцы ГУР Минобороны полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода. Им удалось ликвидировать все находившиеся на его территории вражеские силы.