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Понад 1200 окупантів — у Генштабі оприлюднили нові дані втрат ворога

25 вересня 2024 08:20
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — за минулу добу противник втратив понад 1200 осіб
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: CinC AF of Ukraine, Facebook
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Українські військові продовжують знищувати противника та його техніку на нашій території. За минулу добу бійцям вдалося ліквідувати 1250 осіб особового складу росіян та понад 70 артилерійських систем.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook у середу, 25 вересня.

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Втрати Росії на війні в Україні

  • особового складу — близько 646 400 (+1250) осіб;
  • танків — 8815 (+15) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 17 304 (+12) одиниць;
  • артилерійських систем — 18 549 (+74) одиниці;
  • РСЗВ —  1199 (+1) одиниць;
  • засобів ППО — 952 (+0) одиниці;
  • літаків — 369 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 328 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 15 879 (+115) одиниці;
  • крилатих ракет — 2 595 (+0) одиниць;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 25 248 (+73) одиниць;
  • спеціальної техніки — 3168 (+13) одиниць.
Втрати росіян станом на 25 вересня
Втрати Росії. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 25 вересня знову атакували Україну. Ворог використав безпілотники та керовані авіаційні ракети.

Раніше ми писали, що спецпризначенці ГУР Міноборони повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу. Їм вдалося ліквідувати усі ворожі сили, які перебували на його території.

росіяни окупанти Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт втрати окупантів

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