Обстріл України вночі 25 вересня — скільки повітряних цілей збили сили ППО

Робота ППО вночі. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 25 вересня знову атакували Україну. Ворог використав безпілотники та керовані авіаційні ракети.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України у Telegram.

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Збиття російських цілей 25 вересня

Загарбники атакували Харківську область зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу. Також окупанти запускали на Одеську область чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Протягом ночі ворог використав 32 ударні безпілотники.

До відбиття повітряного нападу РФ залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила)", — йдеться у повідомленні.

Кількість збитих російських цілей у ніч проти 25 вересня. Фото: t.me/kpszsu

Протиповітряна оборона працювала у таких областях:

Дніпропетровській;

Харківській;

Київській;

Черкаській;

Кіровоградській;

Сумській;

Полтавській;

Миколаївській;

Одеській;

Херсонській.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських окупантів на Запоріжжя 24 вересня постраждало шестеро українців. Через обстріл зруйновані приватні будинки.

Також 24 вересня росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Харкові. Відомо про трьох загиблих.