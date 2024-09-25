Обстрел Украины ночью 25 сентября — сколько воздушных целей сбили силы ПВО

Ночная атака оккупантов — сколько ракет и БпЛА удалось сбить
Российские оккупанты в ночь на 25 сентября снова атаковали Украину. Враг использовал беспилотники и управляемые авиационные ракеты.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.
Сбитие российских целей 25 сентября
Захватчики атаковали Харьковскую область зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа. Также оккупанты запускали на Одесскую область четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69. В течение ночи враг использовал 32 ударных беспилотника.
К отражению воздушного нападения РФ привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбито 28 ударных БпЛА и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Еще четыре вражеских беспилотника локально потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала)", — говорится в сообщении.
Противовоздушная оборона работала в таких областях:
- Днепропетровской;
- Харьковской;
- Киевской;
- Черкасской;
- Кировоградской;
- Сумской;
- Полтавской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Херсонской.
Напомним, в результате очередной атаки российских оккупантов на Запорожье 24 сентября пострадали шесть украинцев. Из-за обстрела разрушены частные дома.
Также 24 сентября россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове. Известно о трех погибших.
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